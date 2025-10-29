Célia Pessegueiro vai estar atenta ao que foi anunciado e ao que não foi

A ex-presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, tomou hoje posse como vereadora da oposição, juntamente com Carlos Coelho. Em declarações ao JM, disse que assume o mandato “com muita honra”, tal como o fez no passado.

Abstendo-se de comentar as intervenções de Rui Marques e de Miguel Albuquerque, em que um pediu contratos-programa e o outro respondeu afirmativamente, disse que vai “estar muito atenta ao cumprimento das propostas anunciadas na cerimónia e na campanha, inclusivamente aquelas que não tendo sido anunciadas foram negociadas pessoa a pessoa, família a família”.

“Estarei muito atenta ao cumprimento de uma espécie de caderno de encargos público e àquele que não tendo sido tornado público teve relevância neste processo”, sublinhou.

Sublinha que o seu propósito “sempre foi o trabalho na Ponta do Sol, junto das populações” e que assim vai continuar ainda que “de uma forma diferente”.

Quando era presidente da autarquia, a socialista Célia Pessegueiro (que agora é também candidata à presidência do PS Madeira) queixava-se do facto do Governo Regional não celebrar contratos-programa com a Ponta do Sol, acusando o executivo de Miguel Albuquerque de abandono.