No âmbito da campanha para as eleições legislativas, a Coligação Democrática Unitária (CDU) promoveu esta terça-feira um conjunto de contactos com trabalhadores na Região Autónoma da Madeira, destacando a necessidade de colocar os direitos laborais no centro das políticas nacionais e regionais.

A iniciativa culminou junto à empresa Horários do Funchal, onde o candidato da CDU à Assembleia da República, Duarte Martins, sublinhou a urgência de combater a precariedade laboral e valorizar os salários.

“A degradação das condições de trabalho, é fator que fomenta, problemas sociais, como a pobreza e a exclusão social. Vivemos numa época onde a instabilidade laboral condiciona a vida das famílias, a precariedade do vínculo laboral tem afetado cada vez mais trabalhadores. A precariedade laboral é a precariedade da vida é a precariedade da família, e afeta maioritariamente os jovens e em média um trabalhador com vínculo precário recebe menos 30% a 40% que um trabalhador com vínculo efetivo. É necessário inverter esta realidade garantindo que a cada posto de trabalho permanente corresponde um vínculo laboral efetivo”, afirmou na ocasião.

Entre as medidas defendidas, destaca-se o aumento geral dos salários em, pelo menos, 150 euros mensais, como forma de assegurar condições de vida dignas para todos os trabalhadores.

Duarte Martins apontou ainda críticas às forças políticas que, segundo afirma, continuam a ceder aos interesses dos grandes grupos económicos, defendendo que é essencial reforçar a presença da CDU no parlamento.

“Quanto mais força a CDU tiver na Assembleia da República, mais forte será a luta dos trabalhadores pela valorização do trabalho, combate à precariedade e aumento das remunerações”, concluiu.