A CDU desenvolveu hoje uma iniciativa da pré-campanha eleitoral em que a candidata Paula Almeida apresentou o compromisso público de retomar o processo da candidatura das “Levadas da Madeira” a Património da Humanidade, assim como os fundamentos desta proposta que tem por objetivo a defesa do interesse público.

Numa declaração à comunicação social, Paula Almeida lembrou que, em fevereiro de 2015, o projeto de Resolução intitulado “Levadas da Madeira a Património da Humanidade”, apresentado pelo PEV, na Assembleia da República, foi aprovado por unanimidade. Em abril desse ano, o grupo parlamentar do PCP levou o projeto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A partir daí coube ao Governo Regional apresentar uma candidatura à UNESCO. Para acompanhar a candidatura, o PEV levou a cabo uma campanha de recolha de assinaturas, sustentada por postais com fotografias das levadas, que foram entregues à então secretária regional do Ambiente, Susana Prada.

O projeto entregue pelo Governo Regional à UNESCO, em 2023, foi, na opinião do PEV, “pouco ambicioso e dececionante”, uma vez que só foi pedida a classificação de oito levadas.

“Esta fragilidade levou à sua retirada, em 2024, de modo a evitar o chumbo por parte UNESCO. Desde sempre, as levadas desempenharam um papel determinante no desenvolvimento da ilha”, defende a CDU, que recorda que “foi em torno do percurso das levadas, vias nevrálgicas de condução da água, que se foi organizando a luta pela subsistência, centrada numa economia agrícola”.