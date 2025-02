CDU quer garantir transporte público tendencialmente gratuito

A CDU defendeu, hoje, que “é preciso ir muito mais longe na promoção dos transportes públicos”.

Num roteiro sobre os problemas neste setor, com a presença da dirigente nacional do PEV, Mariana Silva, a responsável afirmou que “a mobilidade é um direito que nos permite ter acesso a todos os outros direitos, como a saúde, a educação, a justiça, a cultura”.

No alto do Galeão, São Roque, depois do percurso na carreira de transportes públicos, Mariana Silva apresentou propostas concretas, nomeadamente com a gratuitidade gradual deste serviço público, mas começando com a criação de um ‘passe família’ e com um passe de estudantes que permita a livre circulação por toda a Região.

A dirigente sublinhou ainda que “o regresso da CDU ao Parlamento será possível continuarmos a lutar por mais transportes de qualidade, com mais conforto, com mais horários que correspondam às necessidades da população, sobretudo, nos horários noturnos e ao fim de semana”.