Uma lavandaria industrial instalada no sítio do Vale Paraíso, na Camacha, está a ser motivo de discórdia. Isto segundo a CDU. Aquele partido promoveu um encontro com a população do complexo habitacional do Vale Paraíso, tendo os cerca de 40 habitantes que participaram na reunião, denunciado o caso de “agressão ambiental e que afeta a saúde pública”.

E vai pedir uma reunião à Câmara Municipal de Santa Cruz, assim como à Direção Regional de Ambiente.

“A proximidade entre a lavandaria e as habitações [habitações sociais, instaladas com dinheiros públicos e pelas entidades públicas], por si só já coloca algumas interrogações sobre o rigor do ordenamento e uso do território. No entanto, o problema que agora se coloca relaciona-se com os profundos impactos negativos daquela unidade industrial para a saúde pública, pelo que provoca elevados danos ao bem-estar físico e social, e pelo que é lesivo do direito das populações a condições mínimas de qualidade de vida.”, diz a CDU.