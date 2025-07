A CDU defendeu hoje, numa ação de rua, a criação de bolsas de estacionamento nas zonas altas do concelho; estacionamentos de baixo custo nas periferias da cidade, ligados a redes de transporte público, e estacionamento gratuito para os moradores do Funchal na sua área de residência.

“Para quem vive e trabalha no Funchal, estacionar uma viatura tornou-se um verdadeiro desafio. A falta de uma rede de transportes públicos adequada às reais necessidades da população, aliada à inexistência de zonas de estacionamento de baixo custo nas periferias da cidade, articuladas com carreiras regulares de transporte público, transforma o simples ato de estacionar num verdadeiro calvário e num sorvedouro do orçamento familiar”, afirma Ricardo Lume citado num comunicado do partido.

O dirigente comunista e candidato à Câmara do Funchal, sublinha que esta é a segunda cidade do país com os estacionamentos na via pública mais caros, ficando apenas atrás de algumas zonas da cidade de Lisboa.

“Por exemplo, no Funchal, o preço por hora na zona de estacionamento mais cara é de 1,83€, enquanto no Porto é de 1,20€ e em Faro é de 0,82€ na primeira hora e 1,53€ na terceira hora. Para além disso, em cidades como Lisboa, Porto ou Faro, os residentes podem estacionar gratuitamente, no parquímetro, uma viatura do seu agregado familiar na zona de residência. No Funchal, essa possibilidade não existe, penalizando quem aqui vive”, acrescenta.