“A política de transportes públicos no Funchal, especialmente nas zonas altas, está de costas voltadas para a população”, afirmou, hoje, Ricardo Lume, da CDU- Madeira, num roteiro pelas zonas altas do Funchal com o objetivo de identificar e denunciar os problemas existentes no serviço de transportes públicos.

Na iniciativa, que teve lugar no alto do Galeão, freguesia de São Roque, após uma deslocação por várias localidades onde se verificam diversos constrangimentos no acesso aos transportes públicos, Ricardo Lume adiantou que existem carreiras com frequências reduzidas, horários desajustados à realidade laboral e às necessidades da população”. Adiantou ainda que quase não há serviço noturno, ao fim de semana e em feridos.

Aproveitou a oportunidade para criticar a passividade da Autarquia, que “nada faz para que a empresa Horários do Funchal adeque os seus serviços”.