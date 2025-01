CDU considera que a violência social agrava-se na Madeira com obstáculos no acesso à habitação

O Coordenador Regional da CDU, Edgar Silva, afirmou hoje que na Região Autónoma da Madeira “está a ser criado um estado de violência social, que se agrava dia-a-dia com os obstáculos no acesso ao direito à habitação”. O dirigente falava numa iniciativa política realizada na tarde de hoje, na Nazaré, no concelho do Funchal.

Citado em comunicado de imprensa, Edgar Silva referiu que “o desespero vivido por milhares de famílias ante as dificuldades colocadas no acesso a uma habitação manifesta o estado de violência em que estamos submergindo”».

Na referida iniciativa, afirmou ainda que “está criada uma desordem, uma violência fundamental, como que enraizada na sociedade, em consequência da falta de respostas por parte do Estado em face das urgências habitacionais reivindicadas por milhares de pessoas nesta terra”.

Para Edgar Silva, “o povo está a ser excluído socialmente e está a perder hipótese de acesso à habitação digna, de acesso aos seus bens, às suas casas, e essa exclusão é um dos factos causadores da violência que aumenta”.

“O sistema econômico nesta Região Autónoma criou uma riqueza concentrada, impedindo que a maioria da população consiga atingir uma vida melhor. E o actual estado do profundo problema habitacional demonstra com toda a evidência o injusto sistema económico implantado. É neste contexto que se agrava a violência social, em resultado das nossas condições sociais, econômicas e políticas”, defende o dirigente.

Na sequência desta denúncia do problema humano e social que está criado, Edgar Silva adiantou ainda que “a violência social e a desordem provocada pelas dificuldades no direito à casa está a transformar-se em algo quase banal, dada a multiplicação dos problemas. Por isso, é uma prioridade política para a CDU dar voz a milhares de pessoas que desesperam enquanto vítimas da violência social alimentada pela governação”.