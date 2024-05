Edgar Silva, candidato da CDU às legislativas regionais, esteve esta manhã numa ação de pré-campanha eleitoral em Santa Cruz, onde alertou para a “corrupção eleitoral” na Região.

No sítio do Salão, zona alta de Santa Cruz, o cabeça de lista sustentou que há muito não se assistia a tanto “descaramento”.

“Há muitos anos que não acontecia, como agora, tão descarada corrupção eleitoral na Região Autónoma da Madeira”, disse.

“Há muitos anos que não se verificava uma apropriação de meios públicos por parte dos governantes para benefício próprio na preparação das eleições. E esta utilização de bens e meios públicos é uma prática criminosa que, de novo, se está a vulgarizar nesta Região”, elaborou.

Como referiu Edgar Silva, “os partidos do governo, ou seja, PSD e CDS, com o apoio do PAN, a cada dia que passa, desavergonhadamente, recorrem às inaugurações, aos beberetes e comesainas, com tudo pago com dinheiros públicos para eventos, aos quais uma certa Comunicação Social continua a dar todo o destaque. Estas práticas de corrupção eleitoral envergonham a democracia”.

“Na Madeira, a banalização da corrupção eleitoral, a vulgarização da compra de votos, a instrumentalização do aparelho de Estado em favor dos candidatos que são dos partidos do governo corresponde a um crime, que compensa os infratores. Na Madeira, quem pratica o crime de corrupção eleitoral até goza com a Comissão Nacional de Eleições e com os tribunais, porque se consideram acima da lei”, acrescentou.

Segundo Edgar Silva, “as agravadas formas de corrupção eleitoral só confirmam o ‘déficit democrático’ na Madeira, como a Comunicação Social no passado denunciou”.Para a CDU, “já é tempo de acabar com o ‘deficit democrático’, já é tempo de completar o que falta de Abril nesta Região. Por isso, ganha todo o sentido lutar por mais e melhor democracia na Madeira”.