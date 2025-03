Há 70 mil pessoas na Madeira em risco de pobreza. Há 17 mil pessoas que trabalham na região e aquilo que recebem de ordenado não dá para pagar as suas despesas mensais, e há ainda um outro conjunto de pessoas, designadamente os idosos, que vivem com pensões à volta dos 300€. São números do cabeça de lista do CDS/PP Madeira às eleições de 23 de março.

Numa iniciativa de campanha que decorreu esta manhã e durante a qual, o CDS/PP teve a oportunidade de visitar o Centro Comunitário Garouta do Calhau, nos Viveiros e a Casa de Saúde São João de Deus, José Manuel Rodrigues disse ser importante que o próximo Governo regional dê especial atenção quer para a questão dos rendimentos de quem trabalha, valorizando salários e reduzindo impostos, quer aumentando a qualidade de vida dos que são mais pobres.

“Temos na Madeira 172 idosos para 100 jovens. E esta realidade lança enormes desafios e exigências ao Sistema Regional de Saúde. Temos cerca de 1000 idosos em lista de espera para um internamento e mais de 300 altas problemáticas nos nossos hospitais. E é por essa razão que é urgente investir em novos lares, na rede de cuidados continuados, na rede de cuidados paliativos e, também, numa rede de lares em toda a Madeira”, disse ainda.

Lembrando que o Orçamento de 2025 para a Madeira, que foi chumbado, tinha 365 milhões de euros para a área da Saúde, José Manuel Rodrigues recordou que esta despesa vai continuar a crescer face ao envelhecimento da população. E voltou a frisar da importância de os hospitais dr. Nélio Mendonça, Marmeleiros e dr. João de Almada serem reconvertidos em unidades de apoio aos mais idosos, assim que a o novo hospital entre em funcionamento.