CDS-PP Funchal marcou presença em dois festivais de folclore no mesmo fim de semana

A concelhia do CDS-PP do Funchal marcou presença em dois importantes eventos de folclore no concelho, sublinhando a “preservação da cultura e das tradições madeirenses”.

Na sexta-feira, 22 de agosto, o presidente da concelhia, Pedro Pereira, e vários dirigentes locais participaram no Funchal Folk, que decorreu no Cais 8.

No dia seguinte, sábado, 23 de agosto, a comitiva esteve presente no Festival de Folclore de São Martinho, realizado no centro cívico da freguesia.

Em declarações durante as iniciativas, Pedro Pereira reforçou o papel do partido na valorização da identidade cultural madeirense: “O CDS sempre pugnou pela defesa da nossa cultura e tradições. Ao longo da sua história, o CDS sempre foi um parceiro confiável de todos aqueles que defendem e protegem a identidade e cultura madeirense. O nosso compromisso da concelhia do Funchal do CDS é continuarmos, como no passado, na linha da frente nesta defesa. Aqui no CDS não nos lembramos das nossas tradições e da nossa cultura só quando há eleições! Para o CDS essa é uma defesa diária.”

O Funchal Folk tem ainda um significado especial para Pedro Pereira, uma vez que fez parte das equipas que estiveram na génese das primeiras edições. Este é o primeiro evento de folclore na Madeira a receber as insígnias do CIOFF (Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e de Artes Tradicionais), mantendo-se até hoje como o único certame madeirense com esse prestigiado galardão.

Com esta presença, a concelhia do CDS-PP no Funchal reafirma a sua “proximidade junto das associações culturais e dos grupos folclóricos, destacando-se como parceiro ativo na defesa das tradições e da identidade regional”.