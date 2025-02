O CDS-PP alertou esta sexta-feira para a necessidade de aumentar os rendimentos da classe média, considerando que o peso dos impostos, a subida das taxas de juro e o aumento da inflação têm enfraquecido este setor da sociedade e levado muitas famílias ao empobrecimento.

Segundo o partido, a classe média é essencial para a estabilidade social e económica, sendo “a espinha dorsal da nossa comunidade”. No entanto, apesar do crescimento do PIB e da economia na Região, esse progresso não tem resultado numa melhoria efetiva dos rendimentos da população.

O CDS-PP Madeira critica a distribuição da riqueza e defende que a solução passa por uma redução dos impostos diretos e indiretos, bem como pelo aumento dos salários acima da taxa de inflação. Em 2024, a inflação na Madeira foi de 3,5%, e em janeiro deste ano voltou a subir, sinalizando um aumento dos preços mais acelerado do que o dos salários.

O partido aponta ainda que os salários médios na Região continuam abaixo da média nacional, com uma diferença de 94 euros mensais no final de 2024. Enquanto a média nacional situava-se nos 1777 euros brutos por mês, na Madeira esse valor ficou pelos 1683 euros, representando menos 1316 euros anuais, ou seja, -5,3% em comparação com o restante país.

Para o CDS-PP Madeira, a recuperação do poder de compra dos madeirenses e porto-santenses exige um controlo da inflação, aumentos salariais superiores à subida dos preços e uma redução do IRS e do IVA.