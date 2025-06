A deputada única do CDS, Sara Madalena, parceira parlamentar do Governo Regional, defendeu a proposta do orçamento regional, considerando que o documento vai de “A a Z” e assume um compromisso sustentado com “uma visão regional englobada”.

Para a deputada, “este é um orçamento responsável”, que propõe “menos impostos” e que “aposta na competitividade”.

“É um orçamento que traz justiça social”, observou ainda.