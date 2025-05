Há a possibilidade de centristas e social-democratas apresentarem listas conjuntas para as Autárquicas, conforme destaca o JM hoje em manchete. O Jornal sabe que estão a decorrer negociações entre o CDS e o PSD, para oito concelhos.

Em entrevista, Sérgio Gonçalves manifesta-se desconsiderado pelo Governo Regional. Sendo ele, neste momento, o único madeirense no Parlamento Europeu, estranha nunca ter sido solicitado pelo executivo regional “para nada”. Eleito pelo PS, fala da crise no partido e sobre as prioridades europeias.

A consulta de cessação tabágica é outro destaque nesta edição do JM, em que lhe damos a conhecer a médica por detrás do projeto e o facto de haver um aumento da procura por parte dos madeirenses.

A celebração dos 190 anos do concelho de Santana foi palco para críticas e para promessas. O autarca centrista queixou-se de falta de apoio da parte do Governo Regional perante o governante presente, e líder do CDS Madeira, que prometeu mais investimento para o município.

Na Assembleia Regional, o PSD vai apresentar um projeto legislativa que visa tornar obrigatório o consumo de sal iodado. Fique a conhecer os argumentos, nesta edição do JM.

Para ler em Diáspora, Carlos Teles esteve em Crawley, cidade dos arredores de Londres, onde agradeceu o acolhimento dos emigrantes e a forma como dignificam a Região num país estrangeiro, através do trabalho.

Estes são os destaques, há mais para ler no Jornal. Acompanhe sempre o JM na edição impressa, no online, nas redes e na APP. Boa segunda-feira.