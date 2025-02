O CDS propõe aumentar os recursos financeiros do Governo e da Segurança Social para as instituições de solidariedade, com o objetivo de valorizar as carreiras e atualizar os seus profissionais.

O partido destaca a desigualdade entre os setores sociais públicos e privados, onde profissionais com as mesmas funções e qualificações recebem remunerações diferentes.

O CDS defende a uniformização das carreiras e evolução entre os setores público, privado e social, incluindo a revisão de acordos coletivos e de cooperação. Além disso, propõe que os vencimentos dos profissionais das IPSS sejam equiparados aos “seus colegas da administração pública”.