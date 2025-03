O CDS-PP propõe para a colocação de um segundo helicóptero de maior dimensão na Madeira, com o objetivo de garantir um combate mais rápido e eficaz aos incêndios florestais, especialmente durante os meses mais quentes do ano. A medida visa, também, fortalecer a segurança do território, das pessoas e dos bens.

Segundo o partido, a responsabilidade pela gestão e financiamento dos meios aéreos de combate aos incêndios deve ser do Estado, sublinhando que, ao contrário do que tem acontecido, o Governo Central deve assumir integralmente os custos relacionados com a utilização dos helicópteros.