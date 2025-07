Ao final da tarde de hoje decorreu a eleição da concelhia de Câmara de Lobos e Lídio Aguiar foi eleito o novo presidente da comissão política concelhia, sucedendo a Amílcar Figueira à frente da estrutura centrista de Câmara de Lobos.

O presidente agora empossado começou por prestar uma palavra de sincero reconhecimento ao trabalho e empenho do ex-presidente Amílcar Figueira, que hoje cessa funções, enquanto presidente da concelhia. “O seu contributo firme, dedicado e sempre leal ao CDS deixa um legado que todos devemos valorizar e dar continuidade”, disse.

Lídio Aguiar, militante ativo do CDS-PP há muitos anos, sublinhou que “hoje vivemos tempos de transformação profunda, em que a ação política deve ser guiada por princípios firmes, seriedade e uma ligação autêntica às pessoas”. E acrescentou que, “neste contexto, o CDS tem um papel fundamental a desempenhar, não apenas como alternativa, mas como força de proposta, proximidade e responsabilidade”.

O presidente da comissão política concelhia terminou o seu discurso destacando que o foco agora é “preparar com determinação a nossa presença nos diversos órgãos autárquicos nas eleições do próximo dia 12 de outubro. O CDS tem de estar representado com força, competência e credibilidade”. E, para isso, Lídio Aguiar considera essencial que todos contribuam para a construção de uma equipa sólida, coesa e preparada para servir com rigor e compromisso.

O presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, também presente nesta eleição e tomada de posse, afirmou que é uma enorme satisfação estar a dar posse ao Lídio Aguiar porque “o agora presidente da concelhia de Câmara de Lobos “sempre esteve ao lado do partido nos momentos bons e nos momentos menos bons que o CDS atravessou. Chegou a ser deputado na Assembleia Legislativa quando o nosso partido tinha nove deputados, mas hoje, com muito menos, o Lídio está aqui presente, a dar a cara como presidente, e isso constitui um exemplo para todos nós.”

Para José Manuel Rodrigues, o novo presidente da Concelhia de Câmara de Lobos, sempre foi um exemplo de integridade, de verticalidade e de verdade.

O presidente dos centristas na Madeira reforçou ainda que, mesmo estando no governo, o CDS não se acomodou e continua a lutar pelos seus valores e pelas suas propostas. Reiterou, também, que uma coligação não é uma fusão e que o CDS mantém a sua autonomia política e estratégica em relação ao seu parceiro de governo.

Rodrigues anuncia que serão repetidas as coligações autárquicas mantidas em 2021 em 8 concelhos. “Cada partido vai com listas próprias em três concelhos e um deles é Câmara de Lobos.”

“Nesta terra, acompanhados ou sozinhos, o CDS soube sempre lutar pelos seus ideais e pelos seus valores, mas, sobretudo, esteve ao serviço das populações em todos os órgãos autárquicos onde esteve representado ao longo de décadas e onde ainda hoje está representado”, salientou.

Por fim, o líder regional do partido afirma estar certo que Câmara de Lobos continuará a ser um baluarte dos valores e da doutrina do nosso CDS. “Um exemplo para todo o partido em toda a Região Autónoma da Madeira”.