Aprovado por unanimidade. O Conselho Regional do CDS/PP-Madeira está reunido e aprovou o acordo parlamentar e governativo assinado ontem entre os centristas e os sociais democratas.

Este acordo, tal como o JM noticiou ontem na sua edição online e hoje na edição impressa, baseia-se no programa do PSD, complementado agora com o do CDS.

Além disso, no encontro desta tarde foi também aprovada por unanimidade a lista conjunta entre PSD e CDS para as eleições legislativas agendadas para o dia 18 de maio.