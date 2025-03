O CDS apresentou, esta tarde, o Programa de Governo do partido para as eleições de 23 de março e para a legislatura 2025/2029.

O cabeça-de-lista dos centristas começou por dizer que, ao longo da sua história, o CDS teve sempre como grande propósito apresentar ideias, propostas e soluções para os problemas da Região Autónoma da Madeira.

“Esta nossa história, que nos remete para 1976, continua, e é com enorme orgulho que apresento hoje este Programa de Governo, agradecendo ao Dr. Ricardo Vieira, ao Dr. Mário Pereira, à Dra. Sara Madalena, ao Dr. João Casanova, à Dra. Luísa Henriques, ao Dr. Pedro Pereira, ao Dr. Luciano Homem de Gouveia, ao Dr. Leandro Silva, à Dra. Beatriz Gonçalves e aos anteriores líderes do CDS que, ao longo de muitos anos, foram escutando a sociedade madeirense, os parceiros sociais, especialistas e foram recolhendo informação, ideias e propostas que fazem hoje parte do acervo programático do CDS-PP”, declarou o presidente do CDS na Madeira.

José Manuel Rodrigues, na ocasião, acrescentou ainda que “é esse acervo programático de décadas que é hoje apresentado, atualizado perante os novos desafios e exigências que estão colocados à Região Autónoma da Madeira para os próximos 4 anos”.

Rodrigues enumerou, de forma muito sintética, os princípios programáticos deste Programa de Governo do CDS-PP: Ampliar a Autonomia e recuperar o Orgulho de Ser Madeirense; Conseguir nova Lei de Finanças das Regiões Autónomas, com sistema fiscal próprio; Reformar o Sistema Político, introduzindo mais ética e transparência no seu funcionamento; Assegurar que o crescimento económico tem reflexos na vida das pessoas, melhorando os seus rendimentos, através da valorização dos salários, da redução dos impostos e do controlo da inflação para baixar o custo de vida; Promover uma Política de Família, com apoios à natalidade e aos jovens, por via da criação de um Salário de Referência para os Jovens licenciados, a redução de mensalidades do ensino pré-escolar e o acesso uma casa a rendas e preços acessíveis; Investir 100 milhões de euros, 5 por cento do investimento público anual do Governo, na habitação; Corrigir as desigualdades sociais, fortalecendo a classe média e premiando o mérito e o trabalho; Proteger os mais velhos, quer através da gratuitidade dos medicamentos, quer por via de um aumento do Complemento para as pensões mais baixas; Reformar o Sistema Regional de Saúde, com reforço de médicos, enfermeiros e outros profissionais e criação do cheque-cirurgia para reduzir as listas de espera, e reconversão de escolas e hospitais que ficarão desativados, em lares e unidades de apoio aos mais idosos.

O líder do partido na Região quer “fazer da Madeira e do Porto Santo terras mais felizes e justas para os que aqui vivem” e, por essa razão, estes são os principais objetivos do CDS, inscritos no Programa de Governo.

Finalmente, José Manuel Rodrigues, enalteceu, uma vez mais, os candidatos do CDS-PP a estas eleições legislativas regionais.

“Competentes, pessoas de confiança, cidadãos com provas dadas em missão de serviço público” e afiançou que, não precisou de importar quadros do continente para fazer o seu programa de governo. “Fizemo-lo com massa cinzenta da Região Autónoma da Madeira. Estão aqui nesta sala e à volta desta mesa, a dar a cara e o seu pensamento em nome do CDS e em nome da Madeira”, vincou.