CDS alerta para a limpeza de caminhos florestais (com vídeo)

Na sequência dos incêndios que, neste momento, assolam a Região e tendo verificado “in loco”, hoje de manhã, na decorrência do incêndio que assolou o sítio da Quinta, Lombada da Ponta do Sol, a deputada do CDS, alerta as entidades competentes, nomeadamente IFCN e a Secretaria com a tutela, para a “emergência” da limpeza dos caminhos florestais.