Após uma fase de teste do modelo, de cerca de dois anos, entra agora na grelha promocional da Associação de Promoção da Madeira mais um produto que tenta aumentar, ainda mais, a atratividade exterior pelo arquipelago e, mais do que isso, aumentar o leque de pitenciais interessados.

Assim, a partir desta quinta-feira, com lançamento do novo produto em plena BTL, pela ação e voz de Edna Baptista e Sofia Veiga França, está didponivel o produto ‘casamento na Madeira’ com todas as nuances a ele associado, como sejam pedidos de casamento e/ou luas de mel, mas também festas de despedidas de solteiro.

”É uma aposta estratégica da APM, temos tudo na Madeira, hospitalidade, cenários, experiências e bobs profissionais e faz tido o sentido a aposta neste segmento”, disse Sofia Veiga França.

Edna Baptista aditou que “com este novo posicionamento, queremos impactar novos turistas. E temos toda uma panóplia de produtos que podem ser conjugados com o casamento”.

Foi já lançado um vídeo promocional, que pode ser visto na secção de ‘experiências’ de visitmadeira.com, espaço que contém toda a informação e que as duas profissionais da APM prometem que será continuamente alimentada com novas ações promocionais.