Os novos órgãos sociais da Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira - ACAPORAMA tomaram posse esta tarde e receberam da parte do Governo Regional a garantia de que para este ano as Casas do Povo terão 1,5 milhões de euros para funcionamento e cerca de 350 mil euros para eventos.

Os números foram avançados pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, na cerimónia que decorreu na Casa do Povo de São Roque. Na oportunidade, Nuno Maciel realçou todo o trabalho que tem vindo a ser realizado por esta associação enquanto Grupo de Ação Local (GAL) e cujo trabalho “tem permitindo a orientação de fundos comunitários para uma estratégia de desenvolvimento territorial integrado, que procura atender às especificidades e necessidades locais” disse o governante.

“Eu sei as vossas dificuldades diárias e conheço o vosso trabalho que, por vezes é incompreendido. Sou um de vós e tudo farei por vos defender”, referiu o governante, que já foi, ele próprio, dirigente de uma Casa do Povo.

Nuno Maciel reiterou a importância desta associação na promoção da nossa ruralidade, cultura e identidade, afirmando que a Secretaria e o Governo disponibilizarão todo o apoio necessário para que os GAL continuem a desenvolver as suas ações em prol do desenvolvimento da Região.

Sérgio de Oliveira, que continua como presidente da Direção da ACAPORAMA, elencou várias iniciativas que foram realizadas pela associação e fez uma antevisão do que espera para o trinénio 2025-2028, aproveitando a ocasião para elogiar a proximidade e apoio do Governo Regional.

Recorde-se que, através da ACAPORAMA (que engloba os concelhos de Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz e Porto Santo), foram aprovadas, através do programa LEADER, 160 candidaturas, responsáveis pela criação de 114 postos de trabalho e cuja taxa de execução se situa na ordem dos 90%. Valores que provam a dinâmica e a razão de existência dos GAL que vão ter o reforço da dotação financeira em quase 1 milhão de euros para aprovação de novos projetos.

E é devido ao grande impacto que os GAL têm nas suas zonas de ação que já se encontra disponível, através do PEPAC, a apresentação de candidaturas para o funcionamento destas instituições à qual pode concorrer a ACOPARAMA, dispondo de uma dotação orçamental de cerca de 1 milhão e 68 mil euros.