A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, presidiu, esta terça-feira, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo do Caniçal.

Esta terça-feira, Igor Vidinha assumiu funções como presidente da instituição, pelo quadriénio 2025-2029, sucedendo a André Moreira.

Durante a solenidade, a governante recordou as valências promovidas pela Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) “que envolvem toda a comunidade local, promovendo a aprendizagem intergeracional, a atividade física regular, a criatividade ao serviço das artes e dos costumes locais, a cultura, numa simbiose entre saberes e idades”.

”Que a Casa do Povo do Caniçal continue a não virar as costas a esta construção conjunta de avós, netos, jovens, idosos, família, o ‘nós’ mais vasto e inclusivo”, afirmou Ana Sousa.

A Casa do Povo do Caniçal iniciou a atividade a l de maio de 1992 e foi equiparada a IPPS em 2023.