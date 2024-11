O Porto do Funchal recebe hoje uma movimentação significativa de navios de cruzeiro. Entre os destaques está o Costa Pacifica e o MSC Poesia, que realiza um turnaround parcial, permitindo a entrada e saída de passageiros na ilha.

A grande novidade deste dia na Pontinha é a estreia do Explora II, o novo cruzeiro de luxo da MSC, direcionado para um público mais exclusivo.

Os três navios que hoje acostaram no Porto do Funchal, o estreante Explora II que está em viagem transatlântica, tal como o Costa Pacifica, e o MSC Poesia que está a fazer mais um turnaround parcial, estão a movimentar mais de 8.000 pessoas, sendo 5.547 delas, passageiros.

O Explora II, já premiado com distinções ambientais pela sua elevada performance ecológica, é o mais recente navio da nova marca de luxo Explorer Journeys, do grupo MSC.

Traz 433 passageiros e 661 tripulantes, a bordo, e está a efetuar um cruzeiro de 17 noites que saiu de Barcelona, no passado dia 05 de novembro. O Funchal foi o segundo porto, seguindo-se Bridgetown, em Barbados, Martinica, St. Lucia, Antígua, Porto Rico e Miami, onde chega a 22 de novembro.

O navio vai ficar posicionado neste porto nos próximos meses e volta ao Porto do Funchal a 25 de março do próximo ano, na viagem de reposicionamento para a Europa.

De acordo com nota de imprensa da APRAM, também o Costa Pacifica está em viagem transatlântica, iniciada a 02 de novembro, com escalas em Savona, Barcelona, Tanger, agora está no Funchal, e depois, tem escalas previstas em Tenerife, Cabo Verde e numa série de portos brasileiros, Recife, Maceió, Salvador da Baía, Rio de Janeiro e Santos. O navio vai ficar posicionado nos próximos meses no Brasil.

Neste cruzeiro de 20 noites viajam 2 637 passageiros e 1 042 tripulantes. O navio fica 10 horas na Madeira e sai esta tarde, às 17h00.

O MSC Poesia está a realizar um turnaround parcial que envolve 320 desembarques e 308 embarques.

O navio chegou de Canárias, com 2 477 passageiros e 943 tripulantes.

Faz uma escala de 08 horas na Madeira e parte às 16h00, com destino ao sul de Espanha, no âmbito do cruzeiro de 05 noites que começa hoje, no Funchal, com escalas em Málaga, Marselha e Genova, onde chega no próximo dia 13.