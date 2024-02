Cartazes do PSD-M desagradam Jardim: “Piores cartazes eleitorais da História do Partido”

Alberto João Jardim não poupou, hoje, nas críticas tecidas ao próprio partido, tendo lamentado os cartazes do PSD-M a propósito da atual campanha para as eleições legislativas nacionais.

Foi numa publicação na rede social X, antigo Twitter, que o ex-governante tornou claro o seu desagrado em relação àquilo que afirma serem “um amontoado de letras ilegíveis, sem qualquer mensagem forte e prioritária para a Madeira”.

“O “estratega” que “manda” no PSD/Madeira também é (ir)responsável, agora, pelos piores cartazes eleitorais da História do Partido”, começou por escrever o antigo presidente do Governo Regional, que, no entanto, não se deixou ficar por aqui: “É mesmo para rebentar por dentro, não é?!... Qual o “prémio”?”, findou.