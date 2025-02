Bom dia!

- Arranca às 9h00, no auditório da Escola Horácio Bento Gouveia – Estrada da Liberdade, nº 1, a sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal.

- No Centro de Congressos da Madeira, pelas 9h30, decorre a sessão pública do projeto ‘Smart Bear: Inovação Digital para um Envelhecimento Saudável’.

- Na Placa Central, o Carnaval das Crianças. O desfile está agendado para as 11h00 junto do Café Ritz, em direção à Sé do Funchal, com passagem na passerelle montada na Placa Central da Avenida Arriaga. Antes, no Jardim Municipal, os participantes assistirão à atuação dos palhaços Axé e Fininho.

- Acontece a partir das 14h00 a palestra ‘Connecting stress granules, RNA-binding proteins and neurodegeneration: insights from spinocerebellar ataxias’, pelo professor Clévio Nóbrega, no anfiteatro 1 do Campus Universitário da Penteada.

- Entre as 14h00 e as 17h00, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico - Alberto Vieira, Rua das Mercês n.º 8, ocorre o ecoRoute Workshop para os Operadores Marítimo Turísticos.

- O cortejo do ‘Carnaval Solidário’ começa às 14h30 em frente à Sé até ao Jardim Municipal, onde tem lugar o espetáculo às 15h00, organizado pela Associação Garouta do Calhau.

- Às 15h00, no salão nobre do Conservatório, realiza-se a apresentação do livro para coro com o título ‘Música Tradicional das Ilhas’.

- No salão nobre dos Paços do Concelho da Calheta, às 15h00, é apresentado o projeto de itinerância nacional ‘Como uma ilha sobre o Mar: Lourdes Castro’.

- O presidente do Governo Regional visita, às 16h00, o novo Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos.

- O Museu Henrique e Francisco Franco recebe, às 18h00, um concerto da fadista Leonor de Castro, no âmbito do projeto Música nos Museus.

- Fica disponível a partir das 18h00 o documentário ‘MADEIRADiG’, nas plataformas digitais da APCA.

- A Associação de Pais da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta promove, entre as 18h30 e as 20h30, uma tertúlia dedicada ao tema ‘O uso dos telemóveis em ambiente escolar’.

- O palco do Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, às 20h00, o espetáculo Madalena Caldeira Quinteto - Concerto de Jazz.

- Pelas 20h00, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode apresenta no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea o espetáculo ‘Duas Dela’.

- O Conservatório – Escola das Artes da Madeira abre as portas à comunidade com o concerto ‘Just go Feel it with Us’, às 20h30, com entrada gratuita, sujeita à lotação da sala.