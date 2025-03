Entre máscaras, fantasias e sorrisos contagiantes, pequenos e graúdos desfilaram ao som da música, guiados pelo carro alegórico da Junta e pelo presidente Pedro Araújo, que liderou o desfile, acompanhado por elementos do Conselho Executivo da Escola.

O cortejo iniciou-se na Escola Bartolomeu Perestrelo, descendo a Rua do Til até à Rua Cidade do Cabo, que “se transformou num verdadeiro sambódromo, onde as crianças, organizadas por grupos etários, apresentaram coreografias muito animadas”, enaltece a Junta em nota de imprensa.

No regresso, o desfile voltou a percorrer a Rua do Til, culminando novamente na Escola Bartolomeu Perestrelo, onde se juntaram as crianças da pré-escolar, que participaram entusiasticamente nos últimos metros do trajeto.

“O evento, partilhado pelos populares, que assistiram ao evento tanto na estrada como das suas janelas, aplaudindo os pequenos foliões, reforçou o espírito comunitário e proporcionou às crianças uma experiência inesquecível”, acrescenta a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, que expressa o seu profundo agradecimento a todos os que contribuíram para o sucesso desta iniciativa, desde a comunidade escolar até às entidades que apoiaram a logística do evento.

Um reconhecimento especial é dirigido à Polícia de Segurança Pública, ao técnico de som José Soares, ao colaborador da Junta Ricardo Silva, aos serviços administrativos da freguesia e ao Supermercado Regional, que gentilmente ofereceu águas e sumos aos participantes. “Este Carnaval Infantil fica na memória como um evento de união, criatividade e muita diversão, consolidando-se como um marco no calendário festivo da freguesia, abrindo portas para novas edições nos próximos anos”, conclui.