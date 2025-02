Machico vai celebrar seu tradicional Cortejo de Carnaval no domingo, 2 de março. O evento contará com a participação de 6 trupes e cerca de 800 figurantes.

A Câmara Municipal de Machico aumentou o apoio financeiro às associações locais, com valores de 25 euros por adulto, 15 euros por criança, e 200 euros para a decoração dos carros alegóricos. O cortejo seguirá o percurso habitual, começando na Rua Dom Tolentino Mendonça e terminando no Largo da Praça, com o apoio logístico dos escuteiros do Agrupamento 825.

A autarquia investiu cerca de 22 mil euros no evento.