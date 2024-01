Carlos Pereira com porta aberta para regressar à Assembleia da República

O nome de Carlos Pereira está a ser equacionado para integrar as listas do PS à Assembleia da República por um dos círculos do continente.

A decisão ainda não está formalizada, mas sabe o JM que o socialista madeirense consta do leque de escolhas diretas do novo líder nacional.

Dispensado da Assembleia da República pelo PS-Madeira, o vice-presidente da bancada socialista em São Bento deverá agora ser ‘recuperado’ e manter-se em Lisboa. Essa possibilidade vem ganhando espaço nos últimos dias e é comentada internamente, tanto no PS-Madeira, como na sede nacional.

