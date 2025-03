O deputado socialista madeirense na Assembleia da República recorreu às suas redes sociais para fazer um apelo ao voto. “O primeiro apelo é a necessária participação nestas eleições”, refere Carlos Pereira, acrescentando que “gostaria de apelar ao voto no PS-M, no partido que ao longo das décadas tem revelado estar ao lado dos interesses dos madeirenses com capacidade de construir uma solução alternativa de poder, garantindo a alternativa na nossa democracia”.

Considerando que “é fundamental a alternância e é decisivo a existência de uma solução diferente e respeitadora de princípios democráticos e da social democracia”, Pereira recorda que “todos sabem que estive em desacordo com muito do que tem sido feito no contexto deste caminho que o PS M tem percorrido, mas este não é o momento”, afirmando que “o momento é mobilizar e construir uma solução para que a Madeira possa experimentar políticas que respeitam os anseios dos nossos concidadãos”.