A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta manhã uma atualização ao aviso de agitação marítima forte e vento muito forte para o arquipélago da Madeira, alargando o alerta até às 06h00 locais de amanhã, dia 16 de fevereiro.

De acordo com informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento sopra de noroeste com intensidade forte (40-61 km/h) a muito forte (62-74 km/h), prevendo-se uma diminuição gradual para moderado (13-30 km/h) a fresco (20-39 km/h) e, posteriormente, para fraco (8-12 km/h) a bonançoso (13-19 km/h) no final do período. A visibilidade varia entre boa e moderada, podendo ser temporariamente fraca.

Relativamente à ondulação, estão previstas ondas de noroeste com 4 a 5 metros na costa norte e ondas de oeste/sudoeste entre 1,5 e 2,5 metros na costa sul, podendo atingir 2,5 a 3,5 metros na parte oeste da Ilha da Madeira.

Em nota de imprensa, a Capitania do Porto do Funchal recomenda especial atenção por parte da comunidade marítima e da população em geral, aconselhando o reforço da amarração e a vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas. Alerta ainda para os riscos associados a passeios junto ao mar, especialmente em molhes, arribas e praias, devido à possibilidade de ondas surpresa. A prática de pesca lúdica junto a falésias e zonas de arriba também deve ser evitada, uma vez que o mar pode facilmente atingir zonas que aparentam ser seguras.