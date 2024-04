A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de vento forte até às 06h00 de amanhã e emitiu um novo alerta de agitação marítima, também forte, a vigorar até ao início da manhã deste sábado, 6 de abril.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento a sudoeste irá soprar “fresco a muito fresco, por vezes forte, rodando para oeste a partir do meio da tarde e diminuindo gradualmente para moderado a fresco”, sendo que a visibilidade será “boa a moderada, temporariamente moderada a fraca”.

Por seu turno, segundo o comunicado endereçado às redações, a ondulação na costa norte será de noroeste com 2 a 3 metros de altura, aumentando para 3 a 4 metros, surgindo temporariamente ondas com orientação de oeste. Já a sul, as ondas de oeste/sudoeste terão 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2,5 metros, sendo 2,5 a 3 metros na parte oeste no final do período de vigência do aviso.