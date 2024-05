Bom dia! É quinta-feira!

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 9h30, na sessão de abertura do II Seminário de Saúde e Bem-estar no Trabalho, que terá lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O secretário regional da Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto, participa, a partir das 10h00, na Gare Marítima do Funchal, na apresentação da aplicação MadeiraGoFish.

* O Festival Aqui Acolá está de regresso de hoje até domingo, 12 de maio. Acontece em pontos emblemáticos da Vila da Ponta do Sol, com diversos palcos, o que inclui a frente mar da vila, a sua parte antiga, o auditório do Centro Cultural John dos Passos, uma antiga esquadra da polícia com arquitetura ‘Estado Novo’ e uma capela, originalmente construída no séc. XVII. O Festival Aqui Acolá traz também teatro, dança, literatura e cinema, num evento que dá palco a artistas locais e regionais, que partilham com outros de maior projeção nacional ou internacional. A abertura do evento está agendada para as 10h30, no Centro Cultural John dos Passos.

* O Festival Regional de Dança Escolar que está integrado no Programa da Festa da Flor 2024 decorrerá entre hoje e amanhã, no palco dos concertos, na Placa Central da Avenida Arriaga. Contará com duas sessões diárias, às 11h00 e às 15h00, cada uma com a duração de 45 minutos.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 11h30, na cerimónia de aniversário da Casa de Saúde Câmara Pestana, a ter lugar nas instalações desta instituição, na Rua do Lazareto, nº 125.

* ‘Os 50 anos de Abril: Olhares e Perspetivas’ é o tema da conferência que Alberto João Jardim profere pelas 11h30, na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

* Pelas 12h30, realiza-se a conferência de imprensa de apresentação da 12.ª edição do Festival MEO Sons do Mar, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.

* O Europe Direct Madeira promove hoje o Dia da Europa, pelas 15h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com o fórum-debate ‘O futuro da democracia’. O evento contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, entre outros intervenientes.

* O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe em palco, entre hoje e domingo, o espetáculo ‘Abril em Maio’, de Sara Gonçalves, que irá marcar o encerramento das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril na cidade do Funchal. A estreia está agendada para as 19h00.

* A Orquestra Clássica da Madeira realiza pelas 21h00, no Centro de Congressos da Madeira, a Gala de Ópera Solidária em benefício do ‘Centro da Mãe’, promovida pela ‘KW Area Madeira’.