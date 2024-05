Bom dia!

Entre 1989 e 2020, a Região recebeu 3,879 mil milhões de euros de fundos europeus. O financiamento comunitário obtido no período 2000-2006 foi o mais generoso, com as verbas a ultrapassarem os mil milhões de euros. Hoje, Dia da Europa, o JM revela o impacto dos apoios europeus no desenvolvimento regional em diversas áreas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca Freguesias com alma e identidade(s). Os representantes das 54 juntas da Madeira compareceram, ontem, na cerimónia de apresentação do Anuário das Freguesias. O projeto da ANAFRE, em parceria com o JM, reflete a aposta do Jornal no poder local.

Saiba ainda que problema nas contas suspende subvenções no CDS e que Chega reprova coligações, acordos ou alianças. Miguel Castro sublinha que o partido não será “bengala de ninguém” e lamenta que “ainda haja quem se preste a esse tipo de servilismo”.

Destaque também nesta edição para um caso de justiça. Detidos por fraude nos reembolsos ficam na Cancela. Os suspeitos foram ontem presentes a tribunal, mas o interrogatório só começa hoje por causa da greve dos funcionários judiciais.

Não perca um Roteiro JM com muita música, humor e gastronomia e fique atento porque Nico’s abre novo espaço no Porto Santo este mês.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!