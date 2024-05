Bom dia!

O contrato plurianual celebrado em 2020 expira no próximo mês de junho e não há perspetivas de prazos para a renovação. Rui Alves lamenta a “completa indiferença” do Governo. A Direção Regional do Desporto não comenta o processo.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda 90 minutos para o sonho ou pesadelo. Se o Nacional precisa apenas de vencer e esperar por um deslize do AVS para fechar a subida de divisão, o Marítimo joga em três campos para se manter ‘agarrado’ ao sonho da I Liga. Conheça os vários cenários possíveis.

Saiba ainda que Joselu ressuscita Real na Liga dos Campeões. Dois golos do avançado espanhol concretizaram a cambalhota no marcador e apuraram os merengues para a final.

