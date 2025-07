O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, anunciou, hoje, após a reunião de executivo, que as candidaturas ao espaço da Galeria Impulso, projeto que acolhe jovens artistas madeirenses, irão decorrer entre 3 de novembro e 8 de dezembro. Refira-se que além do usufruto do espaço, os jovens beneficiam de um prémio de 2.500 euros.

”Uma das nossas linhas de orientação deste executivo sempre foi a área da Cultura, com o apoio à criação artística”, vincou.

Foram ainda aprovadas, hoje, em reunião de câmara, atribuições de apoios socais, na ordem dos 30 mil euros, destinados a famílias que fazem parte do programa de apoio aos medicamentos, bem como ao subsídio municipal de arrendamento.

Quanto às acusações de falta de transparência, relativa à atribuição de fogos, por parte da Coligação Confiança, Bruno Pereira evidenciou que “todos os critérios são aqueles que resultam da Estratégia Local de Habitação que foi aprovada em 2018, até nem foi nesta vereação”, vincou.