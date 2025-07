O Chega esteve, hoje, no Complexo Habitacional da Quinta Falcão, onde diz ter constatado um cenário de “abandono e negligência gritantes” por parte da Autarquia social democrata.

“A falta de limpeza, a recolha de lixo claramente insuficiente, os jardins completamente ao abandono e a ausência de manutenção estrutural são sintomas de uma Câmara que virou costas aos funchalenses que vivem nos bairros camarários.”, disse Luís Filipe Santos, candidato à presidência da Autarquia atualmente liderada por Cristina Pedra.

Na ocasião, aquele responsável, que foi acompanhado do cabeça de lista à Assembleia de Freguesia de Santo António, adiantou que os bairros municipais do Funchal estão degradados e que a Quinta Falcão é um exemplo claro do desrespeito com que a Câmara trata os seus munícipes”.