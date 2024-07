A Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da DGArtes — Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC), lança, hoje, a primeira ação do projeto Semeadores, com a inauguração de duas exposições, uma na Capela da Boa Viagem intitulada ‘Todos os Animais’ de Luís Paulo Costa e outra no Museu Henrique e Francisco Franco com o tema ‘O Cão do Dragoal’ de Nuno Henrique.

A vereadora Ana Bracamonte vai acompanhar o evento no Museu Henrique e Francisco Franco.