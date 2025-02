A Câmara Muncipal do Funchal assinou hoje 23 protocolos, no valor de 232 mil euros, com vista ao apoio com clubes e associações, tendo no ato sido recordado que a cidade vai acolher, em maio, o seminário nacional dos municípios amigos do desporto

Na assinatura de 23 protocolos de cooperação com associações e clubes, no âmbito do Apoio ao Associativismo Desportivo, no valor de 232 836, 43 euros, que decorreu, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a vereadora Helena Leal destacou o criterioso e rigoroso trabalho efectuado pelos serviços municipais, de modo a que estes apoios financeiros fossem entregues “muito mais cedo do que anteriormente”.

Realçando ainda a “importância” das associações e clubes para o dinamismo desportivo da Região e do Funchal, mas não só, já que a sua influência também se verifica a outros níveis, inclusive económico e social, Helena Leal lembrou que, desde 2021, o apoio ao associativismo desportivo cresceu 312%, sendo que este ano o Orçamento Municipal tem 1,3 milhões de euros para esta área, “valor que fala por si” e que revela, afirmou, “a importância que damos ao vosso trabalho, todos os dias junto da nossa população”.

A vereadora com o pelouro do desporto e juventude recordou ainda o apoio que a autarquia tem dado na área da formação, nomeadamente o apoio aos jovens atletas até 15 anos, presentemente nos “25 euros por atleta federado”, apoio este que começou por ser de 15 euros.

Note-se que este ano, mais concretamente entre 28 e 31 de maio, em resultado de uma candidatura realizada “há dois anos”, o Funchal vai ser o anfitrião do seminário nacional dos municípios amigos do desporto