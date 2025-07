A Câmara Municipal do Funchal aprovou esta quinta-feira, em reunião de executivo, a adjudicação de novas concessões para os quiosques da Avenida do Mar, popularmente conhecidos como o ‘Vermelhinho’ e o ‘Verdinho’. Os espaços voltam a ser concessionados após a caducidade dos contratos anteriores, sendo que ambas as concessões foram atribuídas à mesma empresa.

Segundo o vice-presidente da Câmara, Bruno Pereira, os contratos foram atribuídos na sequência de concursos públicos que contaram com sete concorrentes em cada um dos procedimentos. O único critério de seleção foi o valor da renda mensal oferecida. “Hoje foi feita esta adjudicação e, portanto, inicia-se um novo prazo de concessão de 15 anos”, referiu.

Pereira realçou ainda o facto de as novas concessões representarem um “aumento significativo” , superior a 50%, na receita municipal. O quiosque localizado em frente à Assembleia Legislativa da Madeira foi adjudicado por 21 mil euros mensais, enquanto o outro quiosque foi entregue por 12 mil euros por mês.

A disparidade nos valores, explicou Bruno Pereira, deve-se às diferenças nas áreas e espaços de esplanada associados a cada um dos estabelecimentos. “No caso do estabelecimento em frente à Assembleia Legislativa, a esplanada é muito maior e, portanto, esse valor faz refletir o valor a pagar à Câmara”, justificou o autarca, destacando ainda a importância destes estabelecimentos para a atratividade turística da cidade.