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Câmara de São Vicente perde mais um vereador

    Câmara de São Vicente perde mais um vereador
Miguel Silva

Diretor

Região
Data de publicação
14 Maio 2026
14:15

Fábio Costa também apresentou o pedido de renúncia de mandato de vereador eleito pelo Chega na Câmara de São Vicente.

O pedido foi formalizado no fim da reunião de hoje e menos de um dia após a renúncia assumida por Helena Freitas.

Confrontado pelo JM, o presidente da Câmara confirma as saídas e garante que está tudo bem na Câmara Municipal de São Vicente. “Está tudo em paz”, garante José Carlos Gonçalves.

O autarca confirma também a subida à vereação efetiva de Cátia Capontes, que já participou na reunião de hoje.

Em aberto está o modelo a seguir. José Carlos Gonçalves admite que ainda não decidiu se voltará a ter dois vereadores a tempo inteiro ou se fará equipa apenas com Cátia Capontes.

Certo é que vai ser definida uma nova distribuição de pelouros.

O presidente da Câmara manifesta-se tranquilo com as duas saídas da sua equipa. “Está tudo em paz e desejo êxitos pessoais e profissionais aos dois vereadores que saíram. A vida continua”, afirma o autarca eleito pelo Chega.

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