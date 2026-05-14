Câmara de São Vicente perde mais um vereador

Fábio Costa também apresentou o pedido de renúncia de mandato de vereador eleito pelo Chega na Câmara de São Vicente.

O pedido foi formalizado no fim da reunião de hoje e menos de um dia após a renúncia assumida por Helena Freitas.

Confrontado pelo JM, o presidente da Câmara confirma as saídas e garante que está tudo bem na Câmara Municipal de São Vicente. “Está tudo em paz”, garante José Carlos Gonçalves.

O autarca confirma também a subida à vereação efetiva de Cátia Capontes, que já participou na reunião de hoje.

Em aberto está o modelo a seguir. José Carlos Gonçalves admite que ainda não decidiu se voltará a ter dois vereadores a tempo inteiro ou se fará equipa apenas com Cátia Capontes.

Certo é que vai ser definida uma nova distribuição de pelouros.

O presidente da Câmara manifesta-se tranquilo com as duas saídas da sua equipa. “Está tudo em paz e desejo êxitos pessoais e profissionais aos dois vereadores que saíram. A vida continua”, afirma o autarca eleito pelo Chega.