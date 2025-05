Câmara de Santa Cruz distinguida reafirma compromisso na Proteção Civil

Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, recebeu esta tarde a menção honrosa atribuída ao município pela Liga dos Bombeiros Portugueses, no âmbito do Prémio Bombeiro de Mérito 2024.

“Esta distinção vem validar a visão estratégica do executivo do JPP na Câmara Municipal de Santa Cruz, que tem colocado a proteção civil e o apoio aos nossos bombeiros Sapadores como prioridades claras. É um reconhecimento que nos honra e que reforça a confiança nas políticas implementadas”, declara o autarca citado num comunicado.

Na cerimónia, realizada em Guimarães, esteve também presente o comandante dos Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira, para quem esta menção honrosa “é o reflexo de um trabalho intenso, de uma aposta clara no investimento” nos bombeiros da companhia “e de uma política de proximidade que valoriza a missão de proteger”.

“É uma honra que partilhamos com todos os homens e mulheres que diariamente servem Santa Cruz com coragem e dedicação”, afirma.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Guimarães, do secretário de Estado da Proteção Civil, do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e do presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, entre outras entidades.

A distinção atribuída ao município madeirense “reconhece o apoio consistente e estratégico da autarquia à Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, bem como o investimento realizado na área da proteção civil, valorização profissional e modernização de meios e infraestruturas”.