A autarquia, agora liderada por Élia Ascensão, entregou na Polícia Judiciária (PJ) um dossier com 300 páginas, contendo documentação sobre decisões camarárias recentes. Objetivo: antecipar eventuais queixas anónimas contra a câmara JPP. ‘Câmara de Santa Cruz antecipa queixas na PJ’, é a manchete do JM desta segunda-feira.

‘Insegurança volta à Camacha’. Este é outro destaque, na edição de hoje. Apesar dos alertas e das medidas tomadas, nos últimos 12 dias foram registados cinco assaltos.

Sabe o que são ‘pais-helicóptero’? A resposta é dada por uma psicóloga, que alerta para os efeitos nefastos da proteção excessiva dos pais sobre os filhos. Para ler na rubrica ‘Trocar por Miúdos’.

O JM está a ouvir novamente os partidos, agora para as eleições regionais de 26 de maio. Miguel Pita, da ADN, é o entrevistado. O candidato diz que o partido quer subir e rejeita coligações.

Em Cultura, destaque para a estreia, no cinema, do filme ‘Mãe’, do jovem cineasta madeirense João Brás. Aos 24 anos, o realizador revela que tem vários projetos na calha.