1. Não é uma invenção da minha cabeça.

Marcelo Rebelo de Sousa, que dizem ser Presidente da República Portuguesa, decidiu roubar umas batatas fritas do prato de uma infeliz, que teve o azar de estar a almoçar no mesmo local em que o senhor iria passar.

Quem viu o vídeo fica de boca aberta. Mas não devia. O grau de desnorte já é o novo normal na Presidência da República e isso é visto com total indiferença por um país que aceita tudo, tolera tudo e parece estar confortável com tudo.

Infelizmente, parece que os portugueses aceitam qualquer palhaçada e não se indignam com quase nada. A não ser com o aumento do preço do azeite!

2. O semanário Expresso desta semana explica como o Governo dos socialistas jogou dinheiro para o caixote do lixo e ainda ri na cara de todos.

Portugal é um dos países que integra o espaço de fronteiras Schengen. Existindo novas regras a serem aplicadas por todos os países da União Europeia que fazem parte deste espaço, naturalmente que todos devem estar em condições de, ao mesmo tempo aplicarem essas mesmas regras.

Não. Não foi uma coisa inventada à última da hora.

Desde 2020 que a União Europeia disponibilizou dinheiro (de graça) para que todos pudessem adquirir os novos equipamentos, os programas informáticos e a maquinaria necessária à sua aplicação.

Portugal tinha um governo de esquerda até ao mês passado.

Logo, o que aconteceu é que os ministros de António Costa não foram capazes de efetuar as candidaturas necessárias a comprar esses equipamentos, sem custos para o país.

Uma incompetência, como tantas outras.

Depois, à mata cavalos, o Conselho de Ministros de António Costa lançou um concurso para aquisição por ajuste direto dos mesmos, em janeiro de 2024.

Perdemos o financiamento e como temos de implementar mesmo o sistema, sob pena de mostrarmos mais incompetência do que a que já é conhecida e não integrarmos o sistema Schengen, quem vai pagar os 25 milhões de euros são os “ricos dos portugueses”.

Sim, porque essa coisa de efetuar candidaturas para que Bruxelas pague é de atrasados e pobres!

António Costa preferiu pagar com o dinheiro de todos nós!

3. Por cá, na campanha das Regionais deste mês, os socialistas sem qualquer incómodo prometem tudo e mais um par de botas.

Tudo o que não foi feito pelo Governo de que Paulo Cafofo fazia parte, agora é possível e já!

O maná é de tal ordem que envergonha qualquer vendedor de banha da cobra.

Paulo Cafofo é ferry, aumento de salários, bónus para idosos, bolsas para jovens, fim das propinas, fim de impostos e mais não sei quê.

É o que dá, julgar que as pessoas são burras!

Uma curiosidade: Segundo a BBC, em África, vivem cerca de dois terços dos 53 milhões de burros do Mundo. Na China são mortos mais de 5 milhões de burros por ano, a coberto das propriedades medicinais das suas peles, que a medicina chinesa utiliza.

Isto parece estar a intensificar o roubo de burros para exportação. Ao que chegamos!