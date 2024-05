A cidade do Funchal vai acolher, pela quinta vez, a Gala Internacional da Macaronésia, uma competição única de Muay Thai e Kickboxing (K1) que irá consagrar o campeão desta última modalidade. O evento decorrerá num sábado, 25 de maio, na Praça do Mar, ao lado do Museu CR7, e terá início pelas 19h00.

Este evento internacional promete oferecer emoções fortes, uma vez que juntará os melhores lutadores na classe B (semi-profissionais) em K1 dos quatro arquipélagos que compõem a Macaronésia: Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.

De acordo com o programa do evento, haverá ainda dois combates de Muay Thai, um dos quais com atletas amadores e outro que decidirá o campeão nacional de classe B.

Está prevista ainda a realização de mais seis combates na classe C, entre atletas da Madeira e atletas do continente e Açores.

“Será uma intensa ‘Fight Night’, na qual não faltarão motivos de interesse e certamente os níveis de adrenalina serão em crescendo durante toda a noite”, antevê a organização, que está a cargo da Associação Desportos de Combate da Madeira.

A gala conta com o apoio da Direção Regional do Desporto, estando homologada pela Federação Portuguesa de Kickboxing e MuayThai, e a organização espera que o evento possa “contribuir para desmistificar os desportos de combate e aproximar cada vez mais esta modalidade da população”.

Ao lado do Museu CR7 será montado um recinto com cerca de 20 mesas de cinco lugares cada, mais uma mesa de honra para dez pessoas. Para quem não puder estar presente, o evento será transmitido através do canal NAMINHATERRA.TV.