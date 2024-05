A freguesia do Estreito de Câmara de Lobos foi surpreendida, pela manhã de segunda-feira, com uma operação policial que levou a cabo várias buscas, visando pelo menos duas residências.

Ao que o JM conseguiu apurar, a operação de combate ao tráfico de droga juntou vários elementos da Polícia Judiciária (PJ) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), além dos meios cinotécnicos da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Terá sido detido pelo menos um indivíduo na sequência desta rusga, no dia de ontem.

Recorde-se que, tal como escreve o nosso matutino, na edição impressa, conforme os relatos recolhidos pelo Jornal, a operação foi bem recebida pela população local, onde alguns moradores já teriam alegadamente expressado preocupações relacionadas com a segurança e em particular com o fenómeno do consumo e tráfico de drogas.

Contactado pelo JM, o presidente da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos aplaudiu a operação policial, apesar de ter frisado não ter conhecimento sobre o caso em particular.

“É um bom sinal para a população, as pessoas veem que as autoridades estão a trabalhar”, disse Gabriel Pereira. “Esse é, infelizmente, um fenómeno com exemplos em toda a Região. O Estreito de Câmara de Lobos não é o único, nem é a exceção. É por isso que estas operações são importantes”.

O autarca realçou que estas problemáticas continuam a existir e a merecer atenção, apesar de o fenómeno já ter sido mais grave no passado. “Já esteve bem pior e isso também se deve a este tipo de intervenções”, concretizou.