Sabia que pode encontrar a bordo do ‘Queen Anne’ uma réplica do anel de noivado da Princesa Diana? Entre, connosco, a bordo do ‘Queen Anne’ e delicie-se com o ambiente acolhedor e charmoso que preside a este navio.

Charme, decoração clássica, tons dourados e acastanhados. Assim se poderia descrever o interior do ‘Queen Anne’, da britânica Cunard. Mas o navio é mais do que a sua decoração faustosa e sofisticada. É também uma homenagem à história da realeza britânica, a começar pelo nome do navio, mas também pelos quadros patentes nas salas e por uma pequena galeria onde constam réplicas de jóias dos membros mais célebres da família real inglesa.

O mítico anel de noivado da Princesa Diana, uma réplica, note-se, da joalharia de renome Garrard, pode ser apreciado a bordo deste navio. É, todavia, uma réplica dado que o original é pertença de Kate Middleton, Princesa de Gales. Uma das coroas da malograda Rainha Isabel II também constam a bordo.