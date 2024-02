Câmara de Lobos: Estrada João Gonçalves Zarco condicionada

Uma parte da Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos, estará condicionada a partir desta sexta-feira, 23 de fevereiro, designadamente no troço compreendido entre o restaurante O Pasto e a saída da Calçada do Convento.

O condicionamento acontece devido à análise do muro de suporte do arruamento. A via estará condicionada por tempo indeterminado.



Leia na íntegra a nota de imprensa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos:

“A Autarquia de Câmara de Lobos, tendo em vista a segurança pública irá proceder a uma análise da estabilidade do muro de suporte na Estrada João Gonçalves Zarco, no troço compreendido entre a área logo abaixo do Restaurante O Pasto a saída da Calçada do Convento.

Como tal torna-se necessário o encerramento da via no sentido descendente, sendo que, até repostas todas as garantias de segurança, o transito na zona será regulado por sinalização luminosa (semáforos). A via será condicionada já a partir de amanhã, dia 23 de fevereiro.

Esta medida foi tomada de forma a garantir a segurança de todos aqueles que diariamente utilizam a referida via que está já a ser alvo de análises detalhadas e sondagens para compreender a condição atual do muro de suporte.

O encerramento do troço em questão será por tempo indeterminado até que as condições de plena segurança da via sejam asseguradas, sendo que a CMCL irá agir com rapidez na resolução da situação.

A autarquia de Câmara de Lobos conta com o apoio técnico do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) para verificar as condições de estabilidade do talude de suporte da via. Uma vez identificada a situação, a autarquia irá proceder à estabilização urgente do muro.

O Município pede desculpa pelo transtorno causado a quem diariamente utiliza esta via, recomendando que, enquanto durar a intervenção, os automobilistas procurem as vias de circulação alternativas circundantes, tais como a saída da Pedreira da Via Rápida, Rua de Santa Cecília, Rua Frei Pedro da Guarda e o Caminho de São Bernardino.

Mais informações sobre o encerramento e atualizações sobre a situação serão disponibilizadas nos canais de comunicação da Autarquia de Câmara de Lobos.”