A Câmara Municipal de Câmara de Lobos oficializou hoje a assinatura de dois ‘Local Green Deals’ [Acordos Ecológicos Locais], “que consolidam o município como um exemplo de inovação e compromisso com a sustentabilidade no contexto europeu”, conforme se pode ler numa nota divulgada pela autarquia.

“O primeiro dos acordos assinados, designado por ‘Local Green Deal – Festival de Arte Urbana – GIRATÓRIO’, assenta numa iniciativa pioneira que une arte urbana e práticas ecológicas. Este festival, que contará com instalações artísticas criadas exclusivamente com materiais reciclados, é fruto da colaboração entre diversas associações locais, onde se incluem a Casa do Povo de Câmara de Lobos, o Centro Social e Paroquial da Encarnação, a Galeria Lourdes, o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão de Câmara de Lobos e o Centro de Apoio a Crianças e Jovens de Câmara de Lobos, o Curso de Design da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, o Centro Paroquial e Social de Santa Cecília, o Centro Paroquial e Social do Carmo, o Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, e a Associação de Desenvolvimento Comunitário – Câmara de Lobos Viva”, adianta a mesma nota.

A propósito deste acordo, o presidente da Câmara Municipal, Leonel Silva, destacou que o Giratório representa um laboratório de inovação sustentável, ao conjugar criatividade com educação ambiental, tendo referido que o festival visa minimizar impactos ecológicos e promover a economia circular, em linha com os objetivos do European Green Deal. Mais mencionou que as práticas e resultados servirão de inspiração para outras cidades europeias, fortalecendo o papel da participação do município em projetos europeus como o ICC - Intelligent Cities Challenge e Urbact, sendo expectável que o mesmo venha a acontecer no âmbito de outros programas europeus que a autarquia aguarda aprovação de candidaturas, como sejam, entre outros, os programas Erasmus, Horizon e European Urban Initiative.

“Quanto ao segundo acordo, realizado em parceria com a Rodoeste e a SONAE, designado por ‘Local Green Deal – Festa de São Pedro – Mobilidade Sustentável’, o mesmo foca-se na implementação de um sistema de mobilidade sustentável durante as Festas de São Pedro. Trata-se de uma iniciativa que propõe um circuito estratégico de transporte público, pontos de recolha em estacionamentos em parques de estacionamento e a distribuição de copos reutilizáveis para passageiros, com o intuito de reduzir a pegada ecológica e promover práticas sustentáveis e conscientes”, adianta ainda.

Leonel Silva referiu que este acordo verde para mobilidade sustentável reflete a ambição do município em transformar as Festas de São Pedro num modelo de sustentabilidade. Com o apoio da Rodoeste e da SONAE, o acordo reduz o congestionamento, incentiva o transporte coletivo e contribui para a diminuição de resíduos plásticos, alinhando-se com os ODS 3, 11, 12 e 13.

A propósito dos acordos verdes locais assinados, o autarca enfatizou ainda a importância estratégica da participação cívica e da colaboração dos ‘stakeholders’, como uma estratégia democrática ativa na definição de políticas, tendo referido que os acordos assinados reafirmam Câmara de Lobos como um exemplo de liderança em práticas inovadoras e sustentáveis, ao integrar as metas do European Green Deal com a participação ativa de associações locais, empresas e a comunidade.