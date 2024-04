A Praça da Autonomia, em Câmara de Lobos, irá acolher a segunda edição do ‘Green Market’, iniciativa financiada pelo PRODERAM e inserida na medida de apoio ao desenvolvimento local.

Será no próximo fim de semana, 6 e 7 de abril, que irá poder contemplar uma panóplia de atividades, direcionadas para a sensibilização da saúde mental e causa animal, a contar com a participação de variadas marcas conscientes e ecológicas no eco-mercado.

Ademais, o evento promove a venda de artigos em segunda mão “com intuito do desapego virar a peça/brinquedo favorito de alguém, prolongando assim, a vida útil dos objetos”, conforme pode ler-se em comunicado de imprensa.

Importa referir que esta iniciativa surge através da ‘Falésia Atelier’ e da parceria com a ‘Circula.com’, que sensibiliza para a importância da Economia Circular na área da moda e promove um estilo de vida “mais leve e amigo do ambiente”.

Cumpre recordar que a 1.ª edição realizou-se nos dias 18 e 19 de novembro de 2023, em Câmara de Lobos, “e teve um grande aceitação por parte da comunidade visitante, assim como, um feedback positivo das marcas participantes”, acrescenta a mesma nota.

Agora, irão estar celebrar o ‘Dia Mundial da Saúde’ e como tal, assumem como missão “sensibilizar para as temáticas de saúde e bem-estar humana mas também, animal pois, a convivência entre ambos, criam ligações afetivas, uma dependência saudável que, muito contribui para um equilíbrio físico e mental de ambos”.

“Teremos a presença de enfermeiros especializados, a realizarem de forma gratuita a todos os visitantes, rastreios básicos de saúde”, remata.